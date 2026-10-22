В Литве начались учения у границы с Калининградской областью

В Литве начались учения армии, комендатур и добровольческих подразделений у границы с Россией. Об этом сообщили на сайте командования вооруженных сил республики.

Тренировки проходят в западной части страны. Они охватывают Клайпеду, Гаргждай и Шилуте — регион, примыкающий к Калининградской области. К учениям также привлекли подразделения «Бастион Перкунаса / Черный ястреб», интегрированные в систему Минобороны, и гражданских специалистов.

Участники отработают защиту стратегических объектов и взаимодействие при смоделированных ЧП. По плану организуют патрулирование и контрольные пункты, а также имитацию эвакуации раненых вертолетами и наземным транспортом. Ночью введут условный комендантский час.

Сценарий включает беспорядки у зданий муниципалитетов, диверсию на железной дороге и возгорание в центральной котельной. Учения завершатся 25 октября.

Ранее постпред при ОБСЕ Дмитрий Полянский назвал провокацией учения НАТО по отработке применения ядерного оружия недалеко от границы России.