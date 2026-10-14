Кнайсль указала на отчаяние простых немцев

Охватившие Германию проблемы носят гораздо более глубокий характер, чем кажется на первый взгляд. На это в интервью 360.ru указала бывшая глава МИД Австрии и руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль.

«Думаю, что в Германии сейчас люди теряют терпение и скоро могут совсем отчаяться», — подчеркнула политик.

По словам Кнайсль, немцам можно показать партию, у которой якобы есть решение, и убедить следовать тому или иному пути.

«Да, люди пойдут проголосуют и скажут, что просто хотят перемен. Но проблемы становятся все более глубокими. Наступает социальный и экономический кризис», — обратила она внимание.

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