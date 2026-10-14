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    Кнайсль указала на отчаяние простых немцев

    Фото: 360.ru

    Охватившие Германию проблемы носят гораздо более глубокий характер, чем кажется на первый взгляд. На это в интервью 360.ru указала бывшая глава МИД Австрии и руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль.

    «Думаю, что в Германии сейчас люди теряют терпение и скоро могут совсем отчаяться», — подчеркнула политик.

    По словам Кнайсль, немцам можно показать партию, у которой якобы есть решение, и убедить следовать тому или иному пути.

    «Да, люди пойдут проголосуют и скажут, что просто хотят перемен. Но проблемы становятся все более глубокими. Наступает социальный и экономический кризис», — обратила она внимание.

    Полное интервью с Карин Кнайсль о ее жизни в России, причинах, по которым политик покинула родину, и мнении о геополитической обстановке в мире смотрите на всех площадках 360.ru.

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