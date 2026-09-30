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    Flydubai отменила все рейсы в Израиль на фоне расследования попытки угона самолета

    Flydubai остановила полеты в Израиль из-за попытки пилота разбить самолет

    Фото: РИА «Новости»

    Авиакомпания Flydubai временно отменила все рейсы в Израиль и обратно. The Times of Israel отмечает, что такое решение перевозчик принял на время расследования попытки одного из своих пилотов разбить самолет с израильтянами на борту.

    Представитель Flydubai заявил прессе, что приостановка полетов в Израиль позволит компетентным органам установить все обстоятельства инцидента. Также он уверил, что авиаперевозчик «полон решимости поддержать расследование».

    Компания координирует свои действия с некими государственными органами — о какой именно стране идет речь, не уточнялось. Решение о возобновлении полетов Flydubai примет по мере продвижения расследования.

    Поводом для вмешательства спецслужб стал инцидент на рейсе FZ1073 из Дубая в Тель-Авив. На борту Boeing 737 MAX 8 второй пилот напал с ножом на командира экипажа Смита Маччхара.

    Агрессор пытался угнать и разбить самолет. Его обезвредили пассажиры. Израиль рассматривает произошедшее как попытку теракта.

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