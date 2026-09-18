Британские страховщики включили Черное море в зону повышенного риска

Британские морские страховщики расширили зону повышенного риска, добавив в нее акваторию Черного моря. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на уведомление Объединенного военного комитета (Joint War Committee, JWC), в который входят представители лондонского страхового рынка.

Согласно документу, в зону риска теперь включено Черное море, без учета территориальных вод прибрежных стран, не считая Россию и Украину.

Для прохода через воды, которые JWC считает опасными, судовладельцам обычно требуется отдельный страховой полис. Он дороже стандартного и покрывает полную стоимость судна. Таким образом, расширение зоны риска означает, что теперь дополнительные расходы на страховку будут нести плавсредства, идущие через нейтральные воды Черного моря.

В середине июля Британия внесла в санкционный список России 11 нефтяных танкеров.