Путин и Вучич провели телефонный разговор

Путин и Вучич обсудили энергетику, выборы и украинский конфликт

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Сербии Александром Вучичем. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Вучич поздравил Путина с успешным проведением выборов в Государственную думу и поблагодарил российскую сторону за поддержку Сербии при тушении лесных пожаров.

В ходе беседы лидеры обсудили дальнейшее развитие российско-сербских в здравоохранении, энергетике, транспорте и нефтегазовой отрасли.

Вучич также рассказал Путину о подготовке к внеочередным парламентским выборам в Сербии. Стороны подчеркнули недопустимость внешнего вмешательства в избирательный процесс.

Кроме того, Путин и Вучич затронули актуальные вопросы международной повестки, включая украинский конфликт.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров провел переговоры с Вучичем на полях Генассамблеи ООН. По итогам переговоров с руководителем внешнеполитического ведомства президент Сербии заявил, что рассчитывает провести переговоры по телефону с президентом России в самое ближайшее время.