Дом с синей дверью из «Ноттинг Хилла» выставили на продажу

Дом в лондонском районе Ноттинг-Хилл, где снимали сцены с героем актера Хью Гранта в одноименной романтической комедии, выставили на продажу за 7,95 миллиона фунтов стерлингов (более 880 миллионов рублей). Об этом сообщила The Daily Mail .

Фасад с синей дверью стал одной из самых узнаваемых деталей фильма 1999 года и уже больше четверти века привлекает поклонников картины. Ранее дом принадлежал сценаристу Ричарду Кертису, который продал недвижимость вскоре после выхода фильма. В 2014 году ее приобрел Нил Хатчинсон за 4,575 миллиона фунтов стерлингов (более 500 миллионов рублей).

В объявлении указали, что в доме три спальни, две ванные комнаты, просторная кухня-гостиная и галерея над ней. На крыше — открытая терраса: к ней ведет винтовая лестница из внутреннего двора.

Ранее Анджелина Джоли продала особняк в Лос-Анджелесе почти за ту же сумму, за которую покупала — 24,75 миллиона долларов. В доме она жила после развода с актером Брэдом Питтом.