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    Пилот нарисовал «Джоконду» траекторией полета над США

    Joko/http://imagebroker.com/#/search/
    Фото: Joko/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com

    Пилот легкого самолета изобразил «Джоконду» Леонардо да Винчи с помощью траектории полета над США. Необычный маршрут появился на карте сервиса Flightradar24, который опубликовал снимок в соцсети X.

    Самолет вылетел из аэропорта Бентонвилла в штате Арканзас. На протяжении более трех часов пилот выстраивал маршрут так, чтобы линии постепенно образовали голову, лицо, руки и силуэт Моны Лизы. После завершения воздушного рисунка борт вернулся в тот же аэропорт.

    «Бывает искусство в небе, а бывает настоящее искусство в небе. Это как раз второе», — прокомментировали необычный маршрут во Flightradar24.

    На опубликованном сервисом снимке указан регистрационный номер самолета N1810R и модель Cessna Skylane RG.

    Подобные эксперименты с маршрутами происходили и раньше. В июле пилот легкого самолета во время двухчасового испытательного полета выстроил траекторию в виде фразы «Мне скучно». Рисунок также стал заметен в онлайн-сервисе отслеживания воздушных судов.