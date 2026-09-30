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    Минтранс Израиля потребовал приостановить рейсы Flydubai в Тель-Авив

    Израиль потребовал приостановить рейсы Flydubai в Тель-Авив

    Markus Mainka/http://imagebroker.com/#/search/
    Фото: Markus Mainka/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com

    Минтранс Израиля потребовал приостановить рейсы Flydubai в Тель-Авив после инцидента с самолетом авиакомпании 30 сентября. Об этом сообщил телеканал N12.

    По словам министра транспорта страны Мири Регев, авиаперевозчик нарушил соглашение между ОАЭ и Израилем, назначив на рейс в еврейское государство пилота из Омана, с которым у Израиля нет дипломатических отношений.

    «Это масштабное событие, и мы были близки к очень крупной катастрофе, которую удалось предотвратить», — привел Ynet слова источника в израильском Министерстве транспорта.

    Недавно стало известно, что причиной происшествия на рейсе Дубай — Тель-Авив могла стать попытка одного из пилотов устроить катастрофу. Гражданин Омана в воздушном пространстве Иордании ударил ножом коллегу, перехватил управление и направил самолет в пике. Согласно данным сервиса для отслеживания полетов, в этот момент борт с почти звуковой скоростью снизился с 10 до 4,5 тысячи метров.

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    Самолет Flydubai, подавший сигнал о захвате, резко спикировал до 4,5 тысячи метров

    Edgar Breshchanov/Global Look Press

    Генконсульство России опровергло слухи о пилоте-россиянине на борту Flydubai

    IMAGO/Zoonar.com/Markus Mainka