Токаев посмертно наградил погибших на учениях на Каспии военных

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посмертно наградил орденом «Айбын» II степени имени Бауыржана Момышулы 14 военнослужащих, погибших во время учений в Мангистауской области. Об этом сообщила пресс-служба лидера республики.

«Указом главы государства за самоотверженность и мужество, проявленные при исполнении воинского долга, государственными наградами (посмертно) награждены военнослужащие, погибшие в ходе учений в Мангистауской области», — заявили в администрации Токаева.

Трагедия произошла 24 сентября во время учений на побережье Каспийского моря. Из-за ухудшения погоды и усиления ветра 17 военных моряков унесло в открытое море. Четырнадцать из них погибли, трое выжили.

Следствие возбудило уголовное дело и задержало пять должностных лиц Минобороны. Власти также сформировали правительственную комиссию для установления обстоятельств происшествия.

После трагедии Токаев поручил провести комплексную проверку Минобороны. В воскресенье он освободил от должности министра обороны Даурена Косанова и назначил его преемником командовавшего Силами специальных операций Айдоса Мырзахметова.