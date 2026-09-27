Полиция Британии заподозрила Иран в подготовке теракта на авиабазе Фэрфорд

Сотрудники контртеррористической полиции Великобритании начали проверку причастности Ирана к организации инцидента в районе авиационной базы Фэрфорд, которую использовали США во время операции на Ближнем Востоке. Об этом сообщило издание ITV News .

По данным источников, криминалисты проверяют версию, что власти Исламской Республики оплатили организацию подвоза взрывчатки к авиационной базе.

По подозрению в совершении теракта под стражу отправили пять человек, связанных с тремя фургонами, в которых обнаружили взрывчатое вещество.

Авторы материала подчеркнули, что операцию по задержанию провели сотрудники полиции, а не разведки. Это означает, что силовики ничего не знали о вероятном теракте.

О задержании пяти подозреваемых около авиабазы Фэрфорд стало известно в воскресенье, 27 сентября. Полиция заявила, что все они проходят по делу о взрывчатых веществах. Жителей близкой к военному объекту деревни срочно эвакуировали, а на место прибыли саперы.

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские и британские спецслужбы давно следили за задержанными. Он подчеркнул, что считает блестящей операцию по их задержанию. По его словам, пятеро подозреваемых планировали нанести ущерб США.

Американские военные летчики использовали базу Фэрфорд для нанесения ударов по Ирану в рамках военной операции, начавшейся зимой 2026 года.