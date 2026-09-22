Захарова призвала наказать косовоалбанских боевиков за зверства против сербов

Захарова заявила, что косовоалбанские боевики должны понести наказание за деяния

Косовоалбанских боевиков привлекут к ответственности за зверства против коренного сербского населения. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова , комментируя вынесение обвинительных приговоров Специализированных палат по Косову в Гааге по делу бывших главарей Освободительной армии Косова.

По ее словам, очевидно, что тщетные старания очистить проект создания косовского квазигосударства от кровавого наследия продолжатся.

«Исходим из того, что за свои страшные деяния косовоалбанские боевики должны понести справедливое наказание по всей строгости закона», — сказала Захарова.

Дипломат подчеркнула, что избирательность и политизированность правосудия неприемлемы.

Ранее суд в Гааге приговорил бывшего президента непризнанной Республики Косово Хашима Тачи к 25 годам лишения свободы. Его признали виновным в военных преступлениях, среди которых — аресты, пытки и убийства.