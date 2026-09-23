Прокуратура Венгрии попросила лишить Мадьяра иммунитета из-за подозрения в краже

Генеральная прокуратура Венгрии попросила парламент лишить премьер-министра Петера Мадьяра депутатской неприкосновенности, чтобы расследовать дело по обвинению в краже мобильного телефона. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Заместитель генерального прокурора, исполняющий обязанности генерального прокурора, подал ходатайство спикеру парламента о приостановлении действия <…> неприкосновенности <…> Мадьяра», — заявили в надзорном органе.

Летом 2024 года Мадьяр вступил в словесную перепалку с посетителем одного из ночных клубов в Будапеште, который снимал его на камеру. Он отобрал у мужчины телефон и позже выбросил в Дунай. Тогда против Мадьяра не возбудили дело, так как он был евродепутатом. Сейчас прокуратура решила возобновить расследование.

Мадьяр уже заявил, что его совесть чиста. Он попросил парламент лишить его неприкосновенности, чтобы привлечь внимание к прокуратуре, годами поддерживающей «систему мафиозного государства».

Ранее в ресторане неизвестный плеснул в лицо Мадьяра вином.