Трамп оценил вероятность войны России с Британией

Трамп: вооруженного конфликта между Россией и Британией не произойдет

Президент США Дональд Трамп исключил возможное военное противостояние между Россией и Великобританией. Об этом он заявил журналистам на полях Генеральной Ассамблеи ООН, сообщило РИА «Новости» .

Американского лидера спросили, сможет ли он предотвратить вооруженный конфликт между Лондоном и Москвой

«Думаю, все будет в порядке», — ответил Трамп.

Ранее британские военные впервые запустили тяжелую торпеду с американского подводного беспилотника Excalibur в рамках партнерства AUKUS с Австралией.

До этого глава британской Консервативной партии Кеми Баденок предложила провести масштабное перевооружение армии страны, отменив социальные льготы для инвалидов. Она заявила, что это требуется сделать, так как в ближайшие четыре года Великобритания якобы окажется в состоянии конфликта с Россией.