В Антверпене прогремели два взрыва за несколько минут

Belga: в Антверпене ночью на 22 сентября произошли два взрыва

В ночь на 22 сентября в центре Антверпена в Бельгии прогремели два взрыва за несколько минут. Об этом сообщило агентство Belga со ссылкой на источник в местной полиции.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Первый взрыв случился на улице Холландстраат примерно в 02:30 по московскому времени. Второй раздался вскоре на соседней улице Осистраат.

В результате ЧП несколько зданий получили повреждения. На местах работают специалисты экстренных служб. Злоумышленников, которые могли устроить взрывы, пока не задержали.

Ранее стало известно, что взрывы прогремели во Франкфурте-на-Майне утром 17 сентября. Пострадавших нет.