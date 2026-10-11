Дмитриев ответил Маску, возмущенному дерзостью Зеленского

В украинском кризисе произошел переломный момент. Об этом глава российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил в соцсети X .

Он ответил на пост американского бизнесмена Илона Маска о том, что президент Украины Владимир Зеленский зашел слишком далеко. Так миллиардер прокомментировал слова Трампа о том, что стране нужен новый лидер, и требования прекратить удары по российским НПЗ.

«Переломный момент», — заявил глава РФПИ.

Ранее Дмитриев приветствовал заявление Трампа. Он сказал, что произошел исторический момент, президент США присоединился к тем, кому надоели милитаристские устремления Зеленского. Глава РФПИ опубликовал обложку журнала Time с подписью «конец игры».