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    Дмитриев ответил Маску, возмущенному дерзостью Зеленского

    Дмитриев заявил Маску, что в истории с Украиной произошел переломный момент

    Фото: РИА «Новости»

    В украинском кризисе произошел переломный момент. Об этом глава российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил в соцсети X.

    Он ответил на пост американского бизнесмена Илона Маска о том, что президент Украины Владимир Зеленский зашел слишком далеко. Так миллиардер прокомментировал слова Трампа о том, что стране нужен новый лидер, и требования прекратить удары по российским НПЗ.

    «Переломный момент», — заявил глава РФПИ.

    Ранее Дмитриев приветствовал заявление Трампа. Он сказал, что произошел исторический момент, президент США присоединился к тем, кому надоели милитаристские устремления Зеленского. Глава РФПИ опубликовал обложку журнала Time с подписью «конец игры».

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