В Китае продемонстрировали технологию «холодных» фейерверков

В Китае представили пиротехническую технологию нового поколения, получившую название «холодные» фейерверки. Кадры необычного шоу завирусились в соцсетях.

В основе разработки лежат модифицированные искристые фонтаны. Благодаря специальному составу горючей смеси частицы после вылета из устройства значительно быстрее теряют температуру, чем обычные пиротехнические элементы.

Создатели технологии заявляют, что остывшие искры не способны при кратковременном контакте повредить кожу или прожечь одежду. Это позволяет использовать эффект на массовых мероприятиях с большим количеством зрителей.

«Холодные» фейерверки планируют применять на городских фестивалях и в программах с участием дронов. Их использование должно снизить риск возгорания одежды, трибун и растительности при попадании искр.

При этом непосредственно возле пиротехнического картриджа температура остается высокой. Поэтому технологию рассматривают прежде всего как инструмент для профессиональных шоу.