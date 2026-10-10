«Конец игры». Дмитриев отреагировал на слова Трампа обложкой Time с Зеленским

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о необходимости сменить руководство Украины обложкой журнала Time с фото украинского лидера Владимира Зеленского и надписью «конец игры». Снимок он опубликовал в соцсети X .

На обложке одного из выпусков журнала (от 14 апреля 2025 года) глава киевского режима притулился на краю стола, сложив руки на бедре. При этом Зеленский смотрел вдаль, брови его чуть нахмурены.

Украинский лидер выглядел уставшим, измученным и, возможно, разочарованным. В центре фото надпись «конец игры», или «эндшпиль» — заключительная стадия шахматной партии, когда на доске остается относительно мало фигур и конкретно в этот момент решается исход борьбы.

До этого Дмитриев написал, что Трамп присоединился ко многим, кто считает, что Украина нуждается в руководстве, которое действительно сосредоточено на мире, а не на милитаристских устремлениях Зеленского. Глава Белого дома согласился, что украинцам пора обзавестись новым президентом.