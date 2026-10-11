Маск заявил, что Зеленский зашел слишком далеко

Президент Украины Владимир Зеленский зашел слишком далеко. Об этом американский предприниматель Илон Маск написал на своей странице в соцсети Х .

Основатель Tesla и SpaceX отреагировал на заявления президента США Дональда Трампа о том, что Зеленский не раз имел возможность урегулировать украинский конфликт, но не делает этого. Кроме того, американские власти не раз требовали, чтобы Киев перестал бомбить нефтеперерабатывающие заводы в России.

«Зеленский зашел слишком далеко», — написал бизнесмен.

Ранее журналист Александр Юнашев сообщил, что боксера Майка Тайсона удивило поведение Зеленского, посмевшего обвинить американского президента в слабости из-за дизельной сделки с Россией. Спортсмен удивился, когда прочитал пост об этом вместе с Трампом в президентском смартфоне.