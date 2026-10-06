В Испании протесты из-за жилищного кризиса прошли в десятках городов

Массовые протесты из-за роста стоимости жилья и проблем с арендой прошли в Мадриде, Барселоне и других городах Испании. По разным оценкам, в акциях приняли участие от 70 тысяч до 500 тысяч человек, сообщило издание Democrata .

Одной из главных причин недовольства стала нехватка жилья. По оценке Банка Испании, стране не хватает около 700 тысяч жилых единиц, при этом объем нового строительства остается низким. Участники протестов заявляют, что аренда зачастую поглощает до половины дохода семьи.

На этом фоне испанский парламент отклонил инициативу по усилению защиты арендаторов. Правительство Педро Санчеса столкнулось с сопротивлением правых партий.

Отдельной проблемой остаются незаконные захваты жилья. Владельцы могут столкнуться с длительными судебными разбирательствами, если не успевают обратиться в полицию сразу после проникновения посторонних.

Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес распустил парламент и назначил досрочные выборы на 29 ноября.