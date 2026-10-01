Страны Бенилюкса и Швеция перестали признавать российские загранпаспорта без биометрии

Российские загранпаспорта без биометрии перестали признавать в странах Бенилюкса, к следующему году введут и в Швеции. Въезд закрыли уже в 15 странах Шенгена, сообщило РБК .

Ограничения ввели с 1 октября. Решение объясняли недостаточной защищенностью документа. Швеция сделала исключение до 31 декабря 2026 года включительно для россиян с визами и ВНЖ, которые они получили до 1 октября в странах ЕС и Шенгена.

Таким образом, небиометрические загранпаспорта не признают уже в 15 государствах — участников Шенгенского соглашения. Еще 14 государств продолжают признавать такие документы.

О том, что с октября 2026-го страны Бенилюкса прекратят принимать российские загранпаспорта старого типа, стало известно еще в августе. Зачем переходить на биометрию, разобрались в материале 360.ru.