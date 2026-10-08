Посол Кононученко: отказ от газопровода доведет ЕС до использования дров

Из-за отказа от поставок по «Северному потоку» и закрытия собственных АЭС, европейским странам придется вернуться к углю и дровам. На это обратил внимание спецпредставитель главы МИД России по климатической повестке Сергей Кононученко в беседе с РИА «Новости» .

По оценке дипломата, Брюссель совершил фатальную ошибку: чиновники разорвали связи с надежным поставщиком, не создав недорогой и стабильной альтернативы.

Итогом стал скачок инфляции и удар по бюджету обычных граждан. Чтобы сохранить лояльность, европейским лидерам пришлось срочно пожертвовать экологическими идеалами.

«Когда же население начинает задавать вопросы по поводу роста цен и инфляции, что напрямую угрожает политической карьере руководства ЕС, предпринимаются лихорадочные меры, в частности продление сроков работы угольных электростанций или наращивание использования дров», — отметил представитель МИД.

В последние годы ФРГ и Нидерланды перезапустили остановленные угольные генераторы, а Бухарест попросил еще три года на эксплуатацию «грязных» ТЭЦ. Параллельно в странах ЕС взлетел спрос на древесное топливо. Тонна пеллет во Франции выросла в цене до 600 евро, а испанцам пришлось смириться с троекратным подорожанием обычных дров.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо предупредил о том, что европейский топливный рынок испытывает серьезные проблемы из-за снижения мощностей перерабатывающих заводов и индексации цен.