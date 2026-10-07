Посол России предупредил Канаду об ответе на конфискацию активов

Россия примет ответные меры в случае конфискации российских активов властями Канады. Об этом «Известиям» заявил посол РФ в Оттаве Олег Степанов.

Дипломат отметил, что в канадском парламенте рассматривают две инициативы, связанные с распоряжением активами. Законопроект S-214 о суверенных активах после прохождения сената перешел в палату общин. Документ C-219 касается имущества лиц и организаций, находящихся под санкциями.

«Такие действия незаконны и вызовут незамедлительный ответ с нашей стороны», — подчеркнул Степанов.

Посол также напомнил о находящемся в аэропорту Торонто российском Ан-124 авиакомпании «Волга — Днепр». Самолет остается там с февраля 2022 года, а компания пытается добиться его возвращения через правовые механизмы.

По словам Степанова, Россия считает необходимым вернуть воздушное судно владельцу. В случае его конфискации российская сторона оставляет за собой возможность принять ответные имущественные или иные меры.