360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Армия КНДР запустила в сторону Японского моря неопознанный снаряд

    Фото: РИА «Новости»

    Военные испытания прошли в КНДР утром 12 октября. Неопознанный снаряд направили в сторону Японского моря. Об этом сообщила пресс-служба Объединенного командования начальников штабов Южной Кореи.

    «Северная Корея запустила неопознанный снаряд в Восточное море», — заявили военные.

    Комитет проанализирует характеристики и дальность действия северокорейского снаряда.

    Подобный пуск произошел 3 октября. Ракета стартовала из района Вонсан и пролетела более 700 километров.

    Из той же точки в сентябре северокорейские военные с разницей в несколько часов испытали две баллистические ракеты малой дальности. Серия запусков прошла после обещания лидера КНДР Ким Чен Ына продемонстрировать противникам обновленный арсенал.

    Читайте также

    Хуситы назвали аэропорты Саудовской Аравии целями для ударов

    Kskhh

    В США осужденная пришла в себя после неудачной попытки казни

    Украина под видом консерванта поставляла химикаты в Канаду и Британию

    Пассажирский терминал аэропорта Эр-Рияда подвергся новой атаке

    Токаев посчитал необходимым заморозить конфликт на Украине

    «Это большая сделка». Трамп поблагодарил Путина за дизтопливо

    «Это было безумие». Что случилось на рейсе Flydubai и почему Израиль назвал это терактом

    Jamal Awad/dpa

    Белый дом успокоил американцев после заявления Трампа об уничтожении Сан-Диего

    ТАСС и GFCN запустили курс по фактчекингу для иностранных журналистов

    Пентагон утроит расходы бюджета на секретную программу ПРО «Золотой купол»

    Жителей Литвы возмутила переброска войск к границе с Россией

    В Испании проведут досрочные выборы после роспуска парламента

    Rastrojo