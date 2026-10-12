Армия КНДР запустила в сторону Японского моря неопознанный снаряд
Военные испытания прошли в КНДР утром 12 октября. Неопознанный снаряд направили в сторону Японского моря. Об этом сообщила пресс-служба Объединенного командования начальников штабов Южной Кореи.
«Северная Корея запустила неопознанный снаряд в Восточное море», — заявили военные.
Комитет проанализирует характеристики и дальность действия северокорейского снаряда.
Подобный пуск произошел 3 октября. Ракета стартовала из района Вонсан и пролетела более 700 километров.
Из той же точки в сентябре северокорейские военные с разницей в несколько часов испытали две баллистические ракеты малой дальности. Серия запусков прошла после обещания лидера КНДР Ким Чен Ына продемонстрировать противникам обновленный арсенал.
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