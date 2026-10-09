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    Жителей Литвы возмутила переброска войск к границе с Россией

    LRT: литовцы недовольны переброской войск к границе с Калининградской областью

    Фото: РИА «Новости»

    Жители литовского поселения Панемуне недовольны переброской войск на границу с Калининградской областью. Об этом сообщило LRT.

    По словам возмущенных граждан европейской страны, поводов для такого решения не было, никаких угроз не чувствовалось.

    «Здесь нет никаких признаков опасности, я ее здесь не ощущал. <…> Я не знаю, о чем думает наше правительство, даже представить себе не могу», — сказал местный житель.

    Ранее стало известно, что сейм Литвы проголосовал за снятие запрета на размещение ядерного оружия в стране. Чтобы решение начало действовать, необходимо провести второе голосование через три месяца.

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