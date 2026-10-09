Жители литовского поселения Панемуне недовольны переброской войск на границу с Калининградской областью. Об этом сообщило LRT .

По словам возмущенных граждан европейской страны, поводов для такого решения не было, никаких угроз не чувствовалось.

«Здесь нет никаких признаков опасности, я ее здесь не ощущал. <…> Я не знаю, о чем думает наше правительство, даже представить себе не могу», — сказал местный житель.

Ранее стало известно, что сейм Литвы проголосовал за снятие запрета на размещение ядерного оружия в стране. Чтобы решение начало действовать, необходимо провести второе голосование через три месяца.