В США осужденная пришла в себя после неудачной попытки казни

В штате Теннесси Осужденная Криста Пайк пришла в сознание после неудачной попытки сметрной казни. Об этом сообщил телеканал WSMV со ссылкой на ее адвокатов.

«Находится в сознании, говорит и продолжает получать медицинскую помощь», — сообщили защитники.

В тюрьме Нэшвилла 30 сентября исполнители приговора сделали Пайк смертельную инъекцию из двух доз препарата. Однако женщина выжила. По данным обозревателей, для процедуры использовали семь игл.

Пайк могла стать первой за более чем 200 лет женщиной, казненной в Теннесси. После неудачной процедуры губернатор штата Билл Ли распорядился провести расследование и отменил другую казнь, запланированную на 2026 год.

Руководитель департамента исправительных учреждений Теннесси Фрэнк Страда после этого случая оставил свою должность.

Что будет с выжившей после казни Кристой Пайк, читайте в нашей статье.