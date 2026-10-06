Белый дом успокоил американцев после заявления Трампа об уничтожении Сан-Диего

Президент США Дональд Трамп заявил, что операция в Иране предотвратила уничтожение Лос-Анджелеса и Сан-Диего. Страна в безопасности, для паники нет оснований. Об этом директор Белого дома по коммуникациям Стивен Чунг сообщил в соцсети X .

«Ажиотаж в СМИ вокруг высказываний президента Трампа не имеет под собой реальных оснований. Он ясно дал понять, что американские города оказались бы под угрозой, если бы не удалось остановить превращение Ирана в ядерную державу», — объяснил он.

Чунг заявил, что благодаря решительности президента США находятся в большей безопасности, чем до конфликта. Теперь у Ирана нет ядерного оружия, флота, авиации и денег.

Ранее иранская сторона передала американской план разблокировки Ормузского пролива. Трамп допустил силовой сценарий в случае, если не удастся договориться.