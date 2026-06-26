Ким Чен Ын пообещал показать противникам обновленные дальнобойные вооружения

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что КНДР в ближайшем будущем покажет своим оппонентам обновленный арсенал дальнобойных ударных вооружений. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Глава государства 25 июня, в годовщину начала Корейской войны 1950–1953 годов, лично присутствовал на полигоне, где испытывали модернизированные системы артиллерийских и ракетных вооружений.

«Он сказал, что само вызывание у врагов постоянной тревоги и страха является важной частью демонстрации сил сдерживания войны. И заверил, что мы будем делать так, чтобы враги в ближайшем будущем знали о том, что все дальнобойные ударные средства наших вооруженных сил заменились обновленными», — заявили в ЦТАК.

Ким Чен Ын обратил внимание на необходимость ставить в приоритет развитие артиллерийских и ракетных войск сухопутных сил и поставил новые задачи в рамках действующего пятилетнего плана оборонного развития.