Токаев посчитал необходимым заморозить конфликт на Украине

Военные действия на Украине необходимо заморозить, чтобы перейти к переговорному процессу. Такое заявление сделал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Его слова привел ТАСС .

Токаев отметил, что с большим уважением относится к культуре и традициям Украины.

«Поэтому я не говорил о том, что нужно немедленно остановить войну. Я же понимаю, что это, наверное, в современных условиях было бы нереалистично. Я говорил о замораживании военных действий на территории Украины с тем, чтобы перейти к процессу дипломатических или каких угодно переговоров», — заявил президент Казахстана.

Летом на встрече с российским президентом Владимиром Путиным в Омске Токаев подчеркнул, что Казахстан не будет посредником в российско-украинском конфликте. Глава республики обратил внимание, что Россия — великая страна, и способна без посредников справиться с ситуацией. Еще тогда Токаев выступал за заморозку военных действий.