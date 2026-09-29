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    Токаев посчитал необходимым заморозить конфликт на Украине

    Фото: РИА «Новости»

    Военные действия на Украине необходимо заморозить, чтобы перейти к переговорному процессу. Такое заявление сделал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Его слова привел ТАСС.

    Токаев отметил, что с большим уважением относится к культуре и традициям Украины.

    «Поэтому я не говорил о том, что нужно немедленно остановить войну. Я же понимаю, что это, наверное, в современных условиях было бы нереалистично. Я говорил о замораживании военных действий на территории Украины с тем, чтобы перейти к процессу дипломатических или каких угодно переговоров», — заявил президент Казахстана.

    Летом на встрече с российским президентом Владимиром Путиным в Омске Токаев подчеркнул, что Казахстан не будет посредником в российско-украинском конфликте. Глава республики обратил внимание, что Россия — великая страна, и способна без посредников справиться с ситуацией. Еще тогда Токаев выступал за заморозку военных действий.

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