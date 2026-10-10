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    «Это большая сделка». Трамп поблагодарил Путина за дизтопливо

    Трамп на брифинге поблагодарил Путина за сделку по дизтопливу

    Фото: РИА «Новости»

    Благодаря сделке с Россией в США поступят огромные объемы дизельного топлива, заявил президент Дональд Трамп на встрече с журналистами в Белом доме. Он публично поблагодарил российского коллегу Владимира Путина за достигнутую договоренность. Об этом сообщил ТАСС.

    «Я думаю, вы слышали о нефтяной сделке с Россией. Это большая сделка. <…> И я хочу поблагодарить президента Путина, честно говоря», — сказал он.

    Трамп заявил, что в страну поступят огромные объемы нефти. Американцы, по его словам, получат так необходимое дизельное топливо.

    Он поручил снять ограничения на поставки после телефонного разговора с президентом России. Минфин США выдал временную генеральную лицензию.

    Президент Украины Владимир Зеленский обвинил США в слабости за ослабление санкций. Он заявил, что рассчитывает на помощь Белого дома.

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