ТАСС и GFCN запустили курс по фактчекингу для иностранных журналистов

Образовательный видеокурс по выявлению недостоверной информации для редакций входящих в Организацию информационных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA) запустили российское информагентство ТАСС и Международная ассоциация по фактчекингу (Global Fact-Checking Network, GFCN).

В программу вошли пять основных уроков по выявлению фейков и три бонусные лекции от «Мастерской новых медиа».

В рамках курса журналисты освоят основы фактчекинга, инструменты и алгоритмы проверки информации, научатся распознавать дипфейки и когнитивные ловушки. Кроме того, руководителям агентств дадут практическую информацию о построении работы проверки информации в повседневной работе редакции.

«Доверие к медиа нужно подтверждать каждый день точностью публикуемой информации. Инструментарий для создания убедительных фейков доступен практически каждому, поэтому навыки проверки фактов должны быть у всех, кто работает с новостями», — обратил внимание вице-президент GFCN Даниил Бисслингер.

Он подчеркнул, что открытие курса для журналистов OANA стало частью ранее достигнутых договоренностей.

В сентябре этого года GFCN и OANA подписали меморандум о взаимопонимании по итогам совместной сессии на международном форуме «Диалог о фейках 4.0».

Генеральный секретарь OANA и заместитель генерального директора ТАСС Марат Абулхатин подчеркнул, что подготовленный курс для иностранных журналистов станет мостиком по обмену опытом и дальнейшему укреплению общих профессиональных стандартов.

«Мне кажется важным и даже необходимым формирование единой профессиональной культуры в области обмена информацией. Сейчас особенно важно иметь общие представления о принципах проверки информации, доступ к современным инструментам», — подчеркнул он.

В сентябре прошлого года Международная ассоциация по фактчекингу (GFCN) открыла на своем сайте прямой доступ к образовательным материалам и инструментам для профессиональной проверки информации. Среди публикаций есть инструкции, справки, видеоуроки, а также лекции экспертов из 47 стран.