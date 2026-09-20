Северная Корея запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря

КНДР провела запуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря. Об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap .

Подробности второго запуска военнослужащие Южной Кореи пока не разглашают.

«Северная Корея в воскресенье выпустила еще один неопознанный снаряд в сторону Восточного моря, всего через несколько часов после запуска баллистической ракеты малой дальности», — уточнило издание

Незадолго до этого Объединенный комитет начальников штабов страны заявил о выпущенном из района Вонсан снаряде. Эта ракета пролетела порядка 450 километров, специалисты проводят дальнейший анализ для определения ее точных характеристик и других деталей.

Ранее Минобороны КНДР сообщило, что может применить ядерное оружие в ответ на политику Южной Кореи и США. В оборонном ведомстве пояснили, что угрозы, связанные с атакой и использованием оружия массового уничтожения против Северной Кореи, могут считаться важнейшим вызовом обеспечению безопасности.