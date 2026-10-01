«Это было безумие». Что случилось на рейсе Flydubai и почему Израиль назвал это терактом
Самолет Flydubai на пути в Тель-Авив совершил экстренную посадку. Второй пилот ударил капитана экипажа ножом, предположительно, он хотел разбить авиалайнер. Что известно о происшествии, кто был на борту и как удалось спасти пассажиров — в материале 360.ru.
Что произошло с рейсом Flydubai 30 сентября
Всего через полтора часа после вылета авиалайнер передал диспетчерам код общей тревоги. Почти сразу же он сменился на код 7500 — угон, или захват.
В то же время самолет изменил курс. Он резко увеличил скорость и вошел в крутое пике. Половину высоты лайнер потерял всего за минуту.
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху провел срочные переговоры с министром обороны. Израильские ВВС подняли в небо два истребителя. Местные власти предположили, что столкнулись с попыткой теракта.
В итоге самолет Flydubai удалось благополучно приземлить в саудовском аэропорту Табук. При этом авиалайнер следовал из Дубая в Тель-Авив. Информацию о драке пилотов подтвердила пресс-служба перевозчика.
Кто напал на пилота
На земле выяснилось, что на капитана с ножом напал второй пилот. Он хотел разбить самолет. Пассажиры рассказали, что слышали шум в кабине пилотов сразу перед тем, как лайнер вошел в пике. Несколько пассажиров решили проверить, что происходит.
Они увидели драку и обезвредили агрессора. В салоне находился и другой экипаж того же перевозчика, его сотрудники летели в Тель-Авив по работе. Пилоты взяли управление самолетом, они смогли предотвратить катастрофу.
«Коммерсант» со ссылкой на Israel Hayom написал, что стабилизировать авиалайнер смогли россиянин и украинец.
Это попытка теракта?
Пилота-агрессора задержали в Табуке власти Саудовской Аравии. Пока доподлинно неизвестно, пытался ли он устроить теракт.
Так считает Израиль. Министр обороны этой страны Исраэль Кац назвал произошедшее «попыткой джихадистского теракта». По его версии, летчик хотел разбить самолет с пассажирами, так как большинство из них были израильтянами.
На борту этого рейса находились 174 пассажира. Около 150 из них действительно имеют гражданство Израиля. Россиян на борту не было, рассказали 360.ru в консульстве.
Спецслужбы Израиля не исключают того, что летчик хотел врезаться в небоскреб, чтобы реализовать «показательное нападение в формате событий 11 сентября». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на The Daily Telegraph.
Теракт не исключило и израильское посольство в Москве. Комментарий у консульства также взял ТАСС.
Кто спас самолет Flydubai
Власти Саудовской Аравии начали расследование происшествия на рейсе в Тель-Авив. ТАСС со ссылкой на The National отметил, что Flydubai отказался раскрывать национальность и гражданство обоих пилотов.
РИА «Новости» привело данные телеканала NDTV. Здесь утверждают, что пилот, на которого напал агрессор, оказался гражданином Индии. Ту же информацию ранее опубликовала Hindustan Times.
Редакция этой газеты нашла профиль летчика на сервисе по поиску работы — речь идет о Смите Маччхаре. Он помешал злоумышленнику захватить управление и получил удар ножом, мужчину госпитализировали.
Что рассказали очевидцы
После приземления пассажиры начали рассказывать прессе о случившемся. По версии очевидцев, многие считали, что уже не спасутся, сообщили «Известия» со ссылкой на Channel 12.
СМИ распространили и фото из авиалайнера, добавили «Известия». У нескольких пассажиров видна кровь на одежде.
Летевший этим рейсом израильтянин Цвика Манс рассказал Calcalist, что первыми крики из кабины пилота услышала его жена.
Я вместе еще с двумя людьми вошел в кабину, и мы обезвредили террориста. Здесь все в крови. Это было безумие.
Цвика Манс
Сейчас все рейсы Flydubai, приземляющиеся в аэропорту Бен-Гурион, перенаправляются в отдельный, изолированный пункт. Каждого пассажира проверяют службы безопасности. Минтранс Израиля потребовал приостановить полеты FlyDubai в Тель-Авив.