«Это было безумие». Что случилось на рейсе Flydubai и почему Израиль назвал это терактом

Самолет Flydubai на пути в Тель-Авив совершил экстренную посадку. Второй пилот ударил капитана экипажа ножом, предположительно, он хотел разбить авиалайнер. Что известно о происшествии, кто был на борту и как удалось спасти пассажиров — в материале 360.ru.

Что произошло с рейсом Flydubai 30 сентября

Всего через полтора часа после вылета авиалайнер передал диспетчерам код общей тревоги. Почти сразу же он сменился на код 7500 — угон, или захват.

В то же время самолет изменил курс. Он резко увеличил скорость и вошел в крутое пике. Половину высоты лайнер потерял всего за минуту.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху провел срочные переговоры с министром обороны. Израильские ВВС подняли в небо два истребителя. Местные власти предположили, что столкнулись с попыткой теракта.

В итоге самолет Flydubai удалось благополучно приземлить в саудовском аэропорту Табук. При этом авиалайнер следовал из Дубая в Тель-Авив. Информацию о драке пилотов подтвердила пресс-служба перевозчика.

Кто напал на пилота

На земле выяснилось, что на капитана с ножом напал второй пилот. Он хотел разбить самолет. Пассажиры рассказали, что слышали шум в кабине пилотов сразу перед тем, как лайнер вошел в пике. Несколько пассажиров решили проверить, что происходит.