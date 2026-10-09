Украина под видом консерванта поставляла химикаты в Канаду и Британию

Постпред РФ Тарабрин: в Британии и Канаде люди умерли от химиката с Украины

В Великобритании и Канаде зафиксировали случаи отравления веществом, которое поставили с Украины под видом пищевого консерванта. Об этом на заседании исполнительного совета ОЗХО в Гааге сообщил постпред России при организации Владимир Тарабрин, его слова привело РИА «Новости» .

Пострадавшие заказали химикат через интернет, а родственники погибших добиваются справедливости.

«Из чувства такта я публично не называю имена подданных Великобритании и граждан Канады, отравившихся поставленным с Украины веществом», — сказал постпред.

Тарабрин добавил, что ситуация дошла до того, что родные пострадавших умоляют о справедливости.

Ранее постпред России при ОЗХО отметил, что у организации есть полномочия для разработки документа против химического терроризма, который может стать обязательным для всех стран.