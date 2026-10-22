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    Дизайнер Быкова назвала универсальные цвета для новогоднего декора

    Декоратор Быкова: подушки и плед помогут обновить праздничный интерьер

    Дизайнер интерьеров Юлия Быкова посоветовала выбирать коричневые, молочные и бежевые украшения для встречи 2027 года. Такая палитра позволит использовать декор несколько лет, сообщает Москва 24.

    Быкова рекомендовала не ограничиваться елкой, но и не перегружать украшениями весь дом. Достаточно дополнить ее композицией на комоде, консоли или большом придиванном столике.

    Вместо ярко-красного дизайнер предложила бордовый и терракотовый в сочетании с медью, бронзой или состаренным золотом. Зеленые украшения сложнее сочетать с хвоей, но на сильно заснеженной елке будут уместны оливковые и шалфейные оттенки.

    Для спокойного интерьера подойдут молочный, жемчужный, приглушенный светло-голубой и серебристый. Теплое золото поможет смягчить холодную гамму. Подушки и плед в цвет елочного декора также освежат комнату.

    По словам Быковой, украсить жилье можно с любым бюджетом. Совместное изготовление декора с детьми обойдется почти бесплатно.

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