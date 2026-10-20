Психолог объяснила популярность тренда на бабушкины закрутки у зумеров

Завирусившийся в соцсетях тренд на бабушкины закрутки среди зумеров стал не только способом вернуться к корням, но и методом борьбы с тревожностью. Об этом 360.ru сообщила интегративный психолог Виктория Чугунова.

По ее словам, банка с соленьями стала для молодежи результатом, который можно сразу потрогать. Это нечастое явление для поколения, которое привыкло учиться или работать онлайн.

«Большая часть жизни молодых людей сейчас проходит в экране. <… > И часто результат остается невидимым: лайк, отправленное сообщение, закрытая задача. А банка огурцов стоит на полочке. Ее можно потрогать, открыть, кого-то угостить. <… > Ощущение, что я сделал своими руками, очень хорошо снижает тревогу», — отметила эксперт.

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