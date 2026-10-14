Жители США заметили в небе «космическую медузу» из-за ракеты Falcon 9

Из-за старта ракеты Falcon 9 с мыса Канаверал жители восточного побережья США увидели в небе «космическую медузу». Об этом сообщило профильное аэрокосмическое издание Space.com .

Необычное явление наблюдали миллионы американцев. В NASA's Kennedy Space Center объяснили, что «медуза» возникла из-за выхлопного шлейфа ракеты, который попал под первые лучи солнца в разреженном воздухе на фоне темного предрассветного неба.

Falcon 9 запустили в рамках 35-й коммерческой миссии SpaceX. Корабль Dragon доставит на Международную космическую станцию 2860 килограммов груза.

Ранее космонавт сфотографировал скальный массив Саририаки на юге Мадагаскара с борта МКС. Для этого он использовал камеру Nikon Z9 с объективом, установленным на фокусное расстояние 400 миллиметров. Площадь скального массива составляет порядка 100 квадратных километров. Он состоит из породы под названием анортозит, которая широко распространена в лунных нагорьях.