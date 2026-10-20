20 октября 2026 19:30 Герань — репеллент и неприхотливый цветок: все, что нужно знать о растении на твоем подоконнике Биолог Воробьев: герань — неприхотливое растение, которое сложно загубить Фото: Медиасток.рф Эксклюзив

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Герань — одно из самых узнаваемых комнатных растений, но мало кто знает, что под этим словом скрываются сразу два разных цветка: пеларгония на подоконнике и луговая, которую чаще можно видеть на клумбах. Свое имя растение получило из-за плодов, похожих на клюв аиста, а его запах якобы способен отпугивать надоедливых насекомых. Какие бывают виды герани, что правда, а что миф в ее защитных свойствах и как правильно за ней ухаживать и размножать — в материале 360.ru.

Что за цветок герань и откуда она родом Под геранью подразумевают сразу два цветка: пеларгонию зональную, которая растет на подоконниках как комнатное растение, и герань лесную, или луговую, — ее сажают в садах или парках, рассказал 360.ru агроном и биолог Михаил Воробьев. «Название „пеларгония“ произошло от слова „пеларгос“, что переводится как „аист“. Герань так обозначили из-за ее плодов: они длинные и напоминают форму клюва этих птиц», — рассказала Воробьев. Комнатная герань изначально произрастала в тропических странах, где ею до сих пор украшают клумбы. В России летом ее тоже высаживают в общественных пространствах — например, в Москве в парке Горького.

Фото: Клумба в Парке Горького в Москве / РИА «Новости»

Виды герани У пелагорнии есть разные разновидности: Душистая. Ее растят для производства эфирных масел, и, как комнатное растение, она не очень популярна. Пахнет иногда цитрусом, иногда розой, отметил биолог. Также этот сорт цветка считается сильным аллергеном;

Герань плющелистная: ее выращивают как ампельное растение, то есть декоративное, с длинными и гибкими стеблями. В России самой популярной считается зональная пеларгония, подчеркнул Воробьев. Герань как репеллент Помимо декоративной функции, некоторые любят сажать это комнатное растение для отпугивания насекомых: якобы его запаха боятся комары, мухи и даже моль. В листьях герани действительно содержится особая кислота, которая работает не как приманка или угощение, а как защита. Моль она и правда отпугивает, но, согласно некоторым источникам, капустную — ту самую, личинки которой на грядках дырявят капусту. А вот перед теми насекомыми, которые портят шубы модниц, по всей видимости, герань бессильна.

Фото: сгенерировано с помощью ИИ / 360.ru

Еще зональная герань выделяет вязкую и липкую субстанцию, которая мешает передвигаться мелкому паутинному клещу, если он в нее попадает. Существует миф, что смолка герани якобы опасна и для личинок колорадского жука, который вредит картофелю в нашей полосе: если они попробуют выделения герани, то якобы быстро гибнут, из-за чего стараются обходить душистую смолку стороной. В последнем Воробьев засомневался. «Если бы это было так, то у нас герань выращивали бы в промышленных масштабах, чтобы пугать колорадского жука. Так что это, скорее всего, миф», — отметил биолог. Опасны у герани не только листки с кислотой, но и цветки. Они губительны для японского жука: ему хватает одного лепестка, чтобы одурманиться. Насекомое впадает в обездвиженное состояние, которое в дикой природе губительно: жука легко подберут хищники.

Фото: сгенерировано с помощью ИИ / 360.ru

Как правильно ухаживать за геранью Когда цветоводы говорят, что уход за растением не составляет особого труда, они употребляют фразу «выращивайте как гераньку». Это действительно один из самых неприхотливых комнатных цветков, отметил Воробьев. Главное — вовремя его поливать, и тогда герань будет радовать глаз много лет — от пяти до 10.

Единственная проблема с ней заключается в том, что это многолетнее растение. Зимой у герани опадают нижние листья, и она теряет свою декоративность. В это время растение напоминает пальму: голый ствол и розетка листьев где-то сверху. Михаил Воробьев

По этой причине у герани в феврале — начале марта срезают верхушки с листьями, укореняют их в воде и таким образом обновляют растение. «Получается пышный кустик с листиками, с многочисленными веточками, на которых, соответственно, развиваются бутоны и цветы», — пояснил эксперт.

Интересно Развивают не только верхушки растения с листьями, но и «лысую» часть в горшке. Весной из нее начнут расти новые побеги, которые будут такими же пушистыми, как и предыдущая версия, но с усиленной корневой системой растения прошлого года.