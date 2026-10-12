Сегодня 20:00 Неприхотливый, морозостойкий и вечный. Как вырастить лимониум и засушить его для букетов Агроном Маслов объяснил, почему садовники и флористы любят лимониум Фото: сгенерировано с помощью ИИ / 360.ru Интересное

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Лимониум, который садоводы часто называют статицей или кермеком, — морозостойкий многолетник, который одинаково ценят и на клумбах, и в букетах. Он неприхотлив, эффектно цветет все лето и долго стоит в вазе, почти не теряя вида. Почему лимониум выбирают дачники и флористы и как его правильно посадить и вырастить — в материале 360.ru.

Что такое лимониум Если описать лимониум простыми словами, то на ум приходят слова «густая шапка из ярких и пышных соцветий». Есть несколько видов лимониумов: чаще всего говорят об однолетней статице, которую выращивают прямым посевом семян. А иногда имеют ввиду различные виды кермека. Самый распространенный — татарский, рассказал 360.ru главный агроном Академии имени Тимирязева Вячеслав Маслов. «Это растение степное, солнцелюбивое и засухоустойчивое. Оно не переносит теневых участков и застоя влаги», — рассказал эксперт.

Интересно Научное название цветка — кермек выемчатый, или кермек выемчатолистный, он же статица. Латинское название — Limonium sinuatum. Относится растение к семейству Свинчатковых. Впервые его описал Карл Линней, в честь которого и появилось устаревшее название растения линомиум.

Фото: сгенерировано с помощью ИИ / 360.ru

Это многолетнее травянистое растение с перистолопастными листьями с закругленными боковыми лопастями. Достигает высоты от 50 до 90 сантиметров. Цветки мелкие, с сухой колесовидной чашечкой, с беловатым и бледно-желтым венчиком, собранные в густые колосья. Родиной растения считается Малая Азия, Северная Африка и Средиземноморье. В садоводстве чаще встречается как однолетнее, у флористов оно популярно благодаря красивому виду.

Цветок действительно не вянет и не портится, когда отцветет. Даже в виде сухоцвета он сохраняет декоративность, за счет чего его используют в сухих букетах. Вячеслав Маслов

У садоводов цветок популярен не только из-за своей неприхотливости: растение способно расти даже на бедных, песчаных и засоленных почвах и почти не требует какого-либо ухода. Агроном уверен, что часть любви к лимониуму можно объяснить психологией. «Кермек ассоциируется у многих с южными регионами, соответственно, с теплом и отдыхом. Люди пытаются привнести в свой сад частичку ощущения отдыха», — предположил эксперт.

Фото: сгенерировано с помощью ИИ / 360.ru

Посадка лимониума Кермек лучше всего приживается в средней полосе России. Сажать его следует как можно раньше, чтобы растение укоренилось и лучше перезимовало. «Пораньше — это в нашем случае до середины июля. Это важно для хорошей зимовки», — отметил агроном. Семенами цветок сажают в основном в южных регионах, где температура достигает +18 градусов — примерно в апреле–мае. Их достаточно хаотично разбросывают по клумбе и слегка прихлопывают ладонью. Чтобы семена быстрее принялись, можно клумбу необильно полить. В этом случае статица зацветет примерно через 60-90 дней. В средней полосе лучше в землю сажать рассаду. Для начала семена сеют в горшочки, чтобы они дали проростки в теплом помещении. Подрастут всходы примерно к концу мая — в это время их можно высаживать. Главное, чтобы в прогнозе не было заморозков. Лучше всего лимониум будет чувствовать себя в залитых солнцем местах, которые свободно обдуваются ветром. Глубина посадки не должна превышать 20 сантиметров, а расстояние между кустами стоит соблюдать в 25-30 сантиметров, чтобы у растений было больше места для роста. Дополнительно после высадки можно полить растения необильно и замульчировать землю вокруг них.

Фото: Медиасток.рф

Как правильно ухаживать за лимониумом в саду Кермек — очень неприхотливое растение. Уход за лимониумом не предусматривает мульчирования. «Ему не нужна подкормка — хватит и минимального количества удобрений. Полив в средней полосе практически не требуется», — объяснил Маслов. Как правило, лимониум не подвержен болезням. Однако иногда растение все же заболевает: ржавчиной, серой гнилью или фузариозным увяданием. От всех недугов поможет удаление заболевших частей растения и последующая обработка фунгицидами. Как засушить лимониум Чтобы растение радовало глаз зимой, его можно срезать и заблаговременно сформировать из него букеты. Сушить лимониум можно двумя способами. Первый — естественный: срезать стебли в сухую погоду, когда цветы полностью раскрылись, связать их в небольшие пучки и подвесить головками вниз в темном, хорошо проветриваемом помещении. Прямые солнечные лучи нежелательны — они выжигают цвет, и синие или сиреневые соцветия могут поблекнуть до бурого. Второй способ — сушка в вазе без воды. Стебли ставят в пустой сосуд и оставляют в тени, пока они полностью не высохнут. Такой метод хорош тем, что ветки сохраняют естественный изгиб и не деформируются под собственным весом.

Фото: сгенерировано с помощью ИИ / 360.ru

Важно срезать лимониум до того, как он начнет осыпаться. Если подождать слишком долго, мелкие цветки могут потеряться при сушке, и соцветие станет рыхлым. Оптимальное время — середина цветения, когда бутоны раскрылись, но еще держатся крепко. После сушки пучки можно оставить в интерьере как есть или использовать для составления букетов. Хранить их лучше вдали от влаги — в сыром помещении соцветия могут заплесневеть. С какими цветами лимониум сочетается в букете Лимониум — универсальный сухоцвет: он может быть и главным акцентом, и фоном. Лучше всего он смотрится с растениями, близкими по фактуре и времени высыхания. С лавандой — классика прованса: она добавляет аромат и мелкую текстуру, лимониум — объем. С гипсофилой композиция получится воздушной и нежной. А вот с бессмертником они будут контрастировать: теплые оттенки красиво оттеняют сиреневые соцветия. С лунарией получится букет будет иметь некую графичность за счет серебристых плодов. Лимониум также отлично сочетается с колосьями злаков — последние добавляют композиции природную простоту. Если букет только из сухоцветов, лимониум отлично работает в моно-композиции — несколько веток разной высоты выглядят самодостаточно.