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    Пропавшего полтора года назад кота вернули в семью в США

    Фото: РИА «Новости»

    Кота, пропавшего более полутора лет назад, вернули в семью в США. Животное нашли в другом штате благодаря соцсетям и микрочипу. Подробности сообщил телеграм-канал Shot.

    В 2025 году длинношерстный серый кот по кличке Тертл, который проживал с хозяйкой в городе Гринвич штата Коннектикут, убежал из дома и пропал. Семья искала кота, распространяла фото в соцсетях и обратилась к частному специалисту-спасателю Рокко, который расставил камеры-ловушки по всей округе.

    Домашнего питомца искали 571 день. Рокко случайно наткнулся на фотографию кота в одном из сообществ Нью-Йорка. Кот показался ему знакомым, и после проверки чипа выяснилось, что это именно Тертл. Кот преодолел расстояние до соседнего штата и оказался в городе Мамаронек штата Нью-Йорк.

    При попытке вернуть кота домой спасатель столкнулся с проблемой — Тертл панически боялся переносок. В итоге кота все же доставили к семье.

    В марте потерявшийся кот прошел 65 километров до родного Солнечногорска и воссоединился с хозяйкой. Животное выскочило из машины в Медведкове и убежало. Путь до дома занял у него девять дней.

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