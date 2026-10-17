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    Побелка, которая спасает сад. Почему без нее деревья могут погибнуть зимой

    Садовод Олейник объяснила, как разводить побелку для деревьев

    сгенерировано с помощью ИИ
    Фото: сгенерировано с помощью ИИ/360.ru

    Каждую осень садоводы берут в руки кисти и ведра с известью, но далеко не все знают, зачем на самом деле белят деревья. Побелка защищает не только от вредителей и инфекций — она спасает кору от морозобоин, солнечных ожогов и грызунов. Когда лучше проводить процедуру, как правильно развести состав и какие деревья можно не белить — в материале 360.ru.

    Для чего белят деревья

    Первое, для чего белят деревья, — это защита от инфекций и вредителей, которые активизируются весной, особенно после оттепелей.

    «Мы защищаем деревья от морозобоин — это трещины, которые возникают в середине зимы из-за внезапных оттепелей в январе–феврале. Солнышко пригрело, температура на улице выросла, и начинается сокодвижение. Но ночью столбики термометров падают. Сок внутри при замерзании выпирает — и получаются трещины», — рассказала 360.ru председатель регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз садоводов России» Республики Крым Татьяна Олейник.

    Современные составы для побелки деревьев защищают их от грызунов. Специальные вещества в них отпугивают вредителей.

    Еще одна функция этой процедуры — защита деревьев от мха и лишайника. Также побелка предотвращает солнечные ожоги, которые нередко случаются во время оттепелей в зимнее время.

    Фото: Медиасток.рф

    Когда белить деревья

    Лучше всего белить деревья в саду осенью. Обычно процедуру проводят в октябре–ноябре — после окончания листопада, но до наступления устойчивых морозов. Комфортная для этого температура — от +2 до +5 градусов.

    «В морозы белить деревья не нужно, потому что в состав побелки входит вода, которая может замерзнуть. Лучше делать при плюсовой температуре и в сухую погоду», — объяснила Олейник.

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    Если же побелить деревья перед зимой не успели, это можно сделать ранней весной. Лучше всего для этого подходит конец февраля — начало марта, пока солнце еще не сильно греет. В апреле слой побелки будет лучше освежить.

    Обновление слоя краски возможно и летом — в случае, если побелка смылась дождями.

    Как правильно белить деревья

    Сначала осматривают ствол и основные скелетные ветви. Их вместе с корой следует аккуратно очистить от мха и лишайника примерно на две трети.

    «Иногда садоводы используют для этого металлические скребки. С этим я была бы поаккуратнее — лучше взять что-то более щадящее. Например, кисти с твердой щетиной. Или скребок, но деревянный», — пояснила Олейник.

    Фото: Медиасток.рф

    Перед процедурой в приствольный круг следует постелить полиэтилен или геоткань, куда будет падать все счищенное. На полотно лучше скинуть и  больную листву с инфекциями и личинками.

    «Очищать кору лучше, когда она влажная. А вот наносить краску удобнее, когда она просохла — так побелка будет лучше и дольше держаться», — пояснила эксперт.

    Иногда мох и лишайник укореняются глубоко. В этом случае их нужно полностью вычистить, а затем обработать пустоты садовым варом — составом для обработки срезов, спилов, ран на деревьях. Он предотвращает потерю сока и защищает ствол от бактерий, грибов и инфекций.

    Только после всех перечисленных манипуляций можно наносить побелку. Делают это кистью сверху вниз таким образом, чтобы побелка стекала по стволу. Слой на дереве должен составлять два-три миллиметра.

    Побелка абрикосового сада в колхозе
    Фото: Побелка абрикосового сада в колхозе/РИА «Новости»

    Как правильно развести побелку

    Садоводы белят деревья либо пушонкой, то есть гашеной известью, либо мелом.

    «Если пушонку разводить просто водой, то она будет плохо держаться. Нужно что-то связующее. С этой целью в состав добавляют клей или глину», — пояснила эксперт.

    Олейник назвала следующие пропорции на одно ведро воды размером 8-10 литров:

    В итоге должен получиться состав консистенции густой сметаны. Если же вместо пушонки брать мел, то его в данных пропорциях следует взять больше — 2,5-2 килограмма.

    «Сейчас на маркетплейсах можно найти специальные садовые краски, уже готовые. Они могут быть акриловыми или водоэмульсионными, но нужно брать обязательно с пометкой „садовая“. В состав этих красок входят средства, которые будут защищать дерево от грибков, бактерий и различных инфекций. Также в них часто добавляют репелленты и эфирные масла, которые отпугивают не только мышей, но и зайцев», — указала Олейник.

    Интересно

    Эксперт посоветовала оградить деревья от зайцев дополнительно полимерными сетками на высоту до полутора метров.

    Иногда вместо связующего звена в состав побелки добавляют коровяк — это натуральное органическое удобрение, состоящее из свежего и перепревшего коровьего навоза.

    Фото: РИА «Новости»

    Во сколько обойдется побелка

    Олейник назвала примерные цены на компоненты побелки или готовые составы:

    Эксперт указала, что водоэмульсионка дешевле, чем акрил, но последний держится дольше.

    Какие деревья белить не обязательно

    Олейник перечислила те экземпляры, которые можно не обрабатывать защитным составом:

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