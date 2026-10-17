Сегодня 07:30 Побелка, которая спасает сад. Почему без нее деревья могут погибнуть зимой Садовод Олейник объяснила, как разводить побелку для деревьев Фото: сгенерировано с помощью ИИ / 360.ru Эксклюзив

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Каждую осень садоводы берут в руки кисти и ведра с известью, но далеко не все знают, зачем на самом деле белят деревья. Побелка защищает не только от вредителей и инфекций — она спасает кору от морозобоин, солнечных ожогов и грызунов. Когда лучше проводить процедуру, как правильно развести состав и какие деревья можно не белить — в материале 360.ru.

Для чего белят деревья Первое, для чего белят деревья, — это защита от инфекций и вредителей, которые активизируются весной, особенно после оттепелей. «Мы защищаем деревья от морозобоин — это трещины, которые возникают в середине зимы из-за внезапных оттепелей в январе–феврале. Солнышко пригрело, температура на улице выросла, и начинается сокодвижение. Но ночью столбики термометров падают. Сок внутри при замерзании выпирает — и получаются трещины», — рассказала 360.ru председатель регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз садоводов России» Республики Крым Татьяна Олейник. Современные составы для побелки деревьев защищают их от грызунов. Специальные вещества в них отпугивают вредителей. Еще одна функция этой процедуры — защита деревьев от мха и лишайника. Также побелка предотвращает солнечные ожоги, которые нередко случаются во время оттепелей в зимнее время.

Фото: Медиасток.рф

Когда белить деревья Лучше всего белить деревья в саду осенью. Обычно процедуру проводят в октябре–ноябре — после окончания листопада, но до наступления устойчивых морозов. Комфортная для этого температура — от +2 до +5 градусов. «В морозы белить деревья не нужно, потому что в состав побелки входит вода, которая может замерзнуть. Лучше делать при плюсовой температуре и в сухую погоду», — объяснила Олейник.

Интересно Если же побелить деревья перед зимой не успели, это можно сделать ранней весной. Лучше всего для этого подходит конец февраля — начало марта, пока солнце еще не сильно греет. В апреле слой побелки будет лучше освежить. Обновление слоя краски возможно и летом — в случае, если побелка смылась дождями.

Как правильно белить деревья Сначала осматривают ствол и основные скелетные ветви. Их вместе с корой следует аккуратно очистить от мха и лишайника примерно на две трети. «Иногда садоводы используют для этого металлические скребки. С этим я была бы поаккуратнее — лучше взять что-то более щадящее. Например, кисти с твердой щетиной. Или скребок, но деревянный», — пояснила Олейник.

Фото: Медиасток.рф

Перед процедурой в приствольный круг следует постелить полиэтилен или геоткань, куда будет падать все счищенное. На полотно лучше скинуть и больную листву с инфекциями и личинками. «Очищать кору лучше, когда она влажная. А вот наносить краску удобнее, когда она просохла — так побелка будет лучше и дольше держаться», — пояснила эксперт. Иногда мох и лишайник укореняются глубоко. В этом случае их нужно полностью вычистить, а затем обработать пустоты садовым варом — составом для обработки срезов, спилов, ран на деревьях. Он предотвращает потерю сока и защищает ствол от бактерий, грибов и инфекций. Только после всех перечисленных манипуляций можно наносить побелку. Делают это кистью сверху вниз таким образом, чтобы побелка стекала по стволу. Слой на дереве должен составлять два-три миллиметра.

Фото: Побелка абрикосового сада в колхозе / РИА «Новости»

Как правильно развести побелку Садоводы белят деревья либо пушонкой, то есть гашеной известью, либо мелом. «Если пушонку разводить просто водой, то она будет плохо держаться. Нужно что-то связующее. С этой целью в состав добавляют клей или глину», — пояснила эксперт. Олейник назвала следующие пропорции на одно ведро воды размером 8-10 литров: Два килограмма пушонки;

200 граммов медного купороса в качестве антисептика от вредителей и болезней;

Один килограмм глины или 200 граммов столярного клея для связки. В итоге должен получиться состав консистенции густой сметаны. Если же вместо пушонки брать мел, то его в данных пропорциях следует взять больше — 2,5-2 килограмма. «Сейчас на маркетплейсах можно найти специальные садовые краски, уже готовые. Они могут быть акриловыми или водоэмульсионными, но нужно брать обязательно с пометкой „садовая“. В состав этих красок входят средства, которые будут защищать дерево от грибков, бактерий и различных инфекций. Также в них часто добавляют репелленты и эфирные масла, которые отпугивают не только мышей, но и зайцев», — указала Олейник.

Интересно Эксперт посоветовала оградить деревья от зайцев дополнительно полимерными сетками на высоту до полутора метров.

Иногда вместо связующего звена в состав побелки добавляют коровяк — это натуральное органическое удобрение, состоящее из свежего и перепревшего коровьего навоза.

Фото: РИА «Новости»

Во сколько обойдется побелка Олейник назвала примерные цены на компоненты побелки или готовые составы: Килограмм мела на маркетплейсах можно найти за 180-300 рублей;

Акриловая краска с антисептиком стоит в районе 800 рублей за три килограмма;

Килограмм водоэмульсионки обойдется садоводу в 180-700 рублей в зависимости от бренда. Эксперт указала, что водоэмульсионка дешевле, чем акрил, но последний держится дольше. Какие деревья белить не обязательно Олейник перечислила те экземпляры, которые можно не обрабатывать защитным составом: Хвойные деревья;

Молодые деревья, особенно первогодки и второгодки. Если же садовод решится на побелку молодняка, то основной состав следует немного развести водой, чтобы он был не таким концентрированным. Также их можно защитить, просто обернув геотканью;

Дуб;

Каштан;

Плодовые деревья с толстой корой — она и будет выступать их защитным слоем.