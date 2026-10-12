Дятел прилетел на зов работницы новосибирского автосервиса и попал на видео

Трогательная сцена с дятлом в новосибирском автосервисе попала на видео

Работница одного из новосибирских автосервисов поймала влетевшего в помещение дятла и выпустила его на волю. Об этом девушка рассказала корреспонденту 360.ru, предоставив видео.

Александра рассказала, что посреди рабочего дня дикая птица влетела в окно и сидела на стене. На кадрах видно, что девушка обратилась к птице со словами «иди сюда» и сделала призывный жест. Дятел тут же перепорхнул прямо ей в руки.

Обрадованная девушка осторожно спустилась по лестнице, вышла наружу и выпустила лесного жителя на волю. По словам Александры, все вышло случайно.

Ранее в Узбекистане девушке случайно доставили ежа вместе с посылкой. Зверька подобрал курьер, а потом забыл вытащить его из пакета.