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    Дятел прилетел на зов работницы новосибирского автосервиса и попал на видео

    Трогательная сцена с дятлом в новосибирском автосервисе попала на видео

    Работница одного из новосибирских автосервисов поймала влетевшего в помещение дятла и выпустила его на волю. Об этом девушка рассказала корреспонденту 360.ru, предоставив видео.

    Александра рассказала, что посреди рабочего дня дикая птица влетела в окно и сидела на стене. На кадрах видно, что девушка обратилась к птице со словами «иди сюда» и сделала призывный жест. Дятел тут же перепорхнул прямо ей в руки.

    Обрадованная девушка осторожно спустилась по лестнице, вышла наружу и выпустила лесного жителя на волю. По словам Александры, все вышло случайно.

    Ранее в Узбекистане девушке случайно доставили ежа вместе с посылкой. Зверька подобрал курьер, а потом забыл вытащить его из пакета.

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