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    Жителям Подмосковья перечислили растущие в регионе поздней осенью грибы

    Миколог Комиссаров назвал грибы в Подмосковье, которые растут поздней осенью

    Грибы
    Фото: Грибы/Медиасток.рф

    Сезон «тихой охоты» с уходом лета не завершился: во второй половине осени видовое разнообразие грибов в Московской области значительно падает, но вполне реально найти съедобные экземпляры. Кандидат биологических наук, научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Никита Комиссаров рассказал 360.ru, какие грибы еще можно встретить в регионе.

    «В первую очередь, это запоздалые летние опята — их еще можно встретить в лесу. Растут осенние вешенки, представители рода Панеллюс, и трубчатые лисички. Они немного отличаются от обыкновенных, которые можно собирать в течение лета и ранней осенью, но такие же вкусные и съедобные», — отметил эксперт.

    Также в Московской области попадаются запоздавшие крыловидные ежовики и кое-какие поздние болетовые грибы — родственники белых.

    Где их искать и как отличить трубчатые лисички от ложных, читайте в нашей статье.

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