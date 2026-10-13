Жителям Подмосковья перечислили растущие в регионе поздней осенью грибы
Миколог Комиссаров назвал грибы в Подмосковье, которые растут поздней осенью
Сезон «тихой охоты» с уходом лета не завершился: во второй половине осени видовое разнообразие грибов в Московской области значительно падает, но вполне реально найти съедобные экземпляры. Кандидат биологических наук, научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Никита Комиссаров рассказал 360.ru, какие грибы еще можно встретить в регионе.
«В первую очередь, это запоздалые летние опята — их еще можно встретить в лесу. Растут осенние вешенки, представители рода Панеллюс, и трубчатые лисички. Они немного отличаются от обыкновенных, которые можно собирать в течение лета и ранней осенью, но такие же вкусные и съедобные», — отметил эксперт.
Также в Московской области попадаются запоздавшие крыловидные ежовики и кое-какие поздние болетовые грибы — родственники белых.
Где их искать и как отличить трубчатые лисички от ложных, читайте в нашей статье.