Жителям Подмосковья перечислили растущие в регионе поздней осенью грибы

Сезон «тихой охоты» с уходом лета не завершился: во второй половине осени видовое разнообразие грибов в Московской области значительно падает, но вполне реально найти съедобные экземпляры. Кандидат биологических наук, научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Никита Комиссаров рассказал 360.ru, какие грибы еще можно встретить в регионе.

«В первую очередь, это запоздалые летние опята — их еще можно встретить в лесу. Растут осенние вешенки, представители рода Панеллюс, и трубчатые лисички. Они немного отличаются от обыкновенных, которые можно собирать в течение лета и ранней осенью, но такие же вкусные и съедобные», — отметил эксперт.

Также в Московской области попадаются запоздавшие крыловидные ежовики и кое-какие поздние болетовые грибы — родственники белых.

Где их искать и как отличить трубчатые лисички от ложных, читайте в нашей статье.