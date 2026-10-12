В Узбекистане девушке случайно доставили ежа вместе с посылкой

Блогер и преподаватель испанского языка Анаид Алкамян из Узбекистана получила вместе с покупкой ежа. Она рассказала об этом в соцсети Instagram*.

Преподавательница испанского выяснила, что курьер подобрал зверька по дороге и забыл забрать его из пакета. В итоге ежа-путешественника выпустили на волю.

Ранее ученый-зоолог Владимир Ефременко развенчал популярный миф о том, что ежи якобы переносят еду с помощью своих иголок. Он отметил, что образ зверька с яблоками на колючках является художественным вымыслом, не имеющим с реальностью ничего общего. Специалист уточнил, что все съестное еж переносит в зубах.

Зоолог напомнил, что зверек относится к хищникам, и его рацион состоит в основном из насекомых, червей, личинок и мелких позвоночных.