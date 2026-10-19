360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Агроном Тихонова назвала ошибки садоводов в подготовке участка к зиме

    сгенерировано с помощью ИИ
    Фото: сгенерировано с помощью ИИ/360.ru

    После сбора урожая дачники часто забрасывают свои участки до весны, а другие, напротив, пытаются переделать все подготовительные работы. Агроном Елизавета Тихонова рассказала 360.ru, какие ошибки допускают садоводы в попытках оздоровить землю к следующему сезону.

    «Первая — когда бегают с кипятком и обливают им кустарники. Это глупость», — отметила эксперт.

    Она заявила, что на участке не нужно заниматься лишней работой. Таковой можно назвать борьбу с фитофтором — грибковым заболеванием, которое может поселиться в теплице. Некоторые дачники моют парники с мылом, чтобы избавиться от него. Но даже это не нужно, так как за зиму болезнь сама покинет теплицу вместе с конденсатом.

    «Я никогда не советую делать лишние работы, потому что человек должен жить в радость. Нельзя убиваться на своем участке», — подытожила агроном.

    Как обрабатывать деревья осенью, какие препараты нужны и когда можно проводить процедуру — в материале 360.ru.

    Читайте также

    Садовод Олейник объяснила, как правильно побелить деревья в саду осенью

    сгенерировано с помощью ИИ

    Колючий сосед по даче: чем вредны ежи и почему их не стоит держать дома

    Мосприроды

    Предсказания, общение с духами и реальные расследования. Тайны сэра Артура Конан Дойля

    Сэр Артур Конан Дойл

    Садовод Олейник объяснила, как правильно побелить деревья в саду осенью

    сгенерировано с помощью ИИ

    Колючий сосед по даче: чем вредны ежи и почему их не стоит держать дома

    Мосприроды

    Предсказания, общение с духами и реальные расследования. Тайны сэра Артура Конан Дойля

    Сэр Артур Конан Дойл