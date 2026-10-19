Агроном Тихонова назвала ошибки садоводов в подготовке участка к зиме

После сбора урожая дачники часто забрасывают свои участки до весны, а другие, напротив, пытаются переделать все подготовительные работы. Агроном Елизавета Тихонова рассказала 360.ru, какие ошибки допускают садоводы в попытках оздоровить землю к следующему сезону.

«Первая — когда бегают с кипятком и обливают им кустарники. Это глупость», — отметила эксперт.

Она заявила, что на участке не нужно заниматься лишней работой. Таковой можно назвать борьбу с фитофтором — грибковым заболеванием, которое может поселиться в теплице. Некоторые дачники моют парники с мылом, чтобы избавиться от него. Но даже это не нужно, так как за зиму болезнь сама покинет теплицу вместе с конденсатом.

«Я никогда не советую делать лишние работы, потому что человек должен жить в радость. Нельзя убиваться на своем участке», — подытожила агроном.

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