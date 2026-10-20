Миколог назвал самый дорогой гриб, растущий в России

В России не растут грибы, сопоставимые по цене с кордицепсом китайским, килограмм которого может стоить больше восьми миллионов рублей. Об этом 360.ru сообщил миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский.

Самым дорогим грибом, который растет на территории России, эксперт назвал черный летний трюфель — съедобный деликатес, который используют как ароматную приправу или дополнение к блюдам.

«Черный летний трюфель растет на юге европейской части, от Краснодарского края и дальше в сторону Кавказа. Это краснокнижный гриб, собирать его нельзя, но его все равно собирают», — рассказал Вишневский.

Стоимость гриба может доходить до 50 тысяч рублей за килограмм.

Почему кордицепс китайский стоит в сотню раз дороже и какими уникальными свойствами он обладает, читайте в нашем материале.