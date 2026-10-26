Жители Московского региона начали чаще заказывать товары онлайн к Новому году

В ноябре жители Московского региона начинают готовиться к новогодним праздникам и чаще заказывают товары онлайн. Получить посылку в отделении теперь можно, показав оператору QR-код на экране смартфона: сотрудник сразу увидит все отправления, ожидающие клиента.

Подключить QR-код можно в мобильном приложении Почты России или прямо в отделении у сотрудника. Такой способ, по данным Почты России, заметно сокращает время обслуживания и избавляет от необходимости заполнять бумажные извещения или предъявлять паспорт.

Почта России сотрудничает с большинством популярных маркетплейсов, поэтому клиенты могут выбрать удобный вариант получения заказа — в почтовом отделении или в почтомате. Каждое отправление сопровождается трек-номером: отслеживать его перемещение можно на сайте Почты или в мобильном приложении.

Если приобретенный онлайн товар не подошел, вернуть его можно не только в пункт выдачи маркетплейса, но и в любое ближайшее почтовое отделение. С 1 октября 2026 года в России вступил в силу закон о платформенной экономике, регулирующий правила дистанционной торговли: теперь покупатель вправе самостоятельно выбирать способ возврата, не ограничиваясь правилами конкретной торговой площадки.

Оформить посылку можно онлайн — на сайте или в приложении Почты. После этого достаточно упаковать отправление и в течение 72 часов принести его в любое отделение. Клиенты, оформляющие посылки онлайн, получают бонусы, которыми можно оплатить последующие отправления, в том числе международные.

«Более 60% почтовых отправлений жители Московского региона получают по QR-коду», — отметила директор группы регионов Москва и Черноземье Почты России Ксения Ефимова.