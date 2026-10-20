Администрация Богородского округа отреагировала на жалобы жителей на ЖКХ

Татьяна Кучаева из Ногинска вышла на одиночный пикет у Дома правительства Московской области в Красногорске, чтобы обратить внимание на ситуацию с жилищно-коммунальным хозяйством. Администрация отреагировала на обращение.

С плакатом «Не услышат в Подмосковье — выйдем на Красную площадь!» Татьяна Кучаева обратилась с просьбой защитить права жителей.

14 октября Татьяна Кучаева и Олег Аржанов провели аналогичные пикеты. Главные требования активистов — защита прав жителей, проверка деятельности управляющей компании и обоснованности тарифов.

Они обратились к региональным властям с просьбой организовать прием по проблемным вопросам. Если ситуация не изменится, жители отметили, что будут устраивать подобные мероприятия у Дома правительства каждую неделю.

Администрация округа оперативно отреагировала на обращение. С заявительницей уже связались. Заместитель главы округа Дмитрий Устинов провел личную встречу с Татьяной Кучаевой.

Администрация подчеркнула, что все обращения жителей находятся на контроле, и призвала решать спорные вопросы в конструктивном диалоге. Ход проверки деятельности управляющей компании и обоснованности начислений будет освещаться дополнительно.