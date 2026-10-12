Студенты из Серпухова победили на международном турнире по танцам
Танцоры Губернского колледжа и клуба «Алькасар» успешно выступили на международном турнире Capital Cup Minsk Open to the World. Он прошел в 10–11 октября в Белоруссии, сообщили в РИАМО.
Студентка Злата Тишина и выпускник 2026 года Арсений Евсеев соревновались с 30 сильнейшими парами из разных стран. Дуэт вышел в финал категории Amateur Grand Prix и завоевал золото в группе «Молодежь-2».
Поздравления с победой также принимает тренер пары Виктория Парфенова.
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