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    Студенты из Серпухова победили на международном турнире по танцам

    Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов

    Танцоры Губернского колледжа и клуба «Алькасар» успешно выступили на международном турнире Capital Cup Minsk Open to the World. Он прошел в 10–11 октября в Белоруссии, сообщили в РИАМО.

    Студентка Злата Тишина и выпускник 2026 года Арсений Евсеев соревновались с 30 сильнейшими парами из разных стран. Дуэт вышел в финал категории Amateur Grand Prix и завоевал золото в группе «Молодежь-2».

    Поздравления с победой также принимает тренер пары Виктория Парфенова.

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