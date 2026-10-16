Подмосковье представило цифровые решения в сфере энергетике в рамках РЭН

Министру энергетики России Сергею Цивилеву представили, как за последний год в Московской области развивались цифровые решения в сфере энергетики. Об этом сообщил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

На стенде региона в рамках Российской энергетической недели — 2026 продемонстрировали работу ГИС МО «Инженерные сети» и ГИС МО «ЖКХ-контур Подмосковья» на практике. Прямо на стенде в цифровом двойнике открыли данные по Видному, Ленинскому городскому округу и показали работу датчиков на котельных, центральных тепловых пунктах и концевых многоквартирных домах. Такая модель позволяет видеть всю цепочку теплоснабжения.

Еще год назад мы показывали Сергею Евгеньевичу наши разработки и то, как видим дальнейшую цифровизацию отрасли. Сегодня уже смогли открыть систему и показать реальные данные с объектов. Для нас это хороший показатель того, насколько быстро эти решения переходят из проекта в рабочий инструмент.

Отдельно представили реализацию федерального пилотного проекта «Цифровая котельная». В 2026 году оценка готовности к отопительному периоду во всех муниципалитетах Московской области проводится в ГИС МО «ЖКХ-контур Подмосковья». Акты и паспорта готовности для ТСЖ, управляющих и ресурсоснабжающих организаций, а также муниципалитетов оформляются в электронном виде.

На встрече также обсудили консолидацию электросетевого хозяйства. За последние годы количество территориальных сетевых организаций в Московской области существенно сократилось. При этом регион предлагает дополнительно учитывать особенности крупных энергосистем при определении критериев для ТСО.

Сейчас на федеральном уровне для территориальных сетевых организаций действуют единые критерии по протяженности линий электропередачи и суммарной мощности подстанций. Для Московской области предлагаемые федеральные пороги составляют лишь небольшую долю общего электросетевого комплекса региона, поэтому область предлагает дополнить абсолютные показатели относительными.