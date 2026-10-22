Мособлдума: советы старост создали в 7 округах Подмосковья

В Подмосковье работают более трех тысяч сельских старост. Развитие этого института и меры поддержки обсудили на заседании комитета Мособлдумы по местному самоуправлению накануне регионального Дня сельского старосты, который отмечают 23 октября.

По словам заместителя председателя Мособлдумы Александра Наумова, по инициативе старост в регионе реализуют проекты по благоустройству, ремонту дорог и развитию местной инфраструктуры.

В 20 муниципалитетах Подмосковья предусмотрены компенсации расходов старост на транспорт и связь. Выплаты производят за счет местных бюджетов ежемесячно или ежеквартально.

С 2025 года в регионе проводят конкурс «Лучший староста Подмосковья». В прошлом году в нем участвовали 600 человек, в этом — 722. Призовой фонд составляет 120 тысяч рублей.

«В 2025 году появился закон, согласно которому в регионе закрепляется статус Советов старост. Это постоянно действующий коллегиальный совещательно-консультативный орган, который координирует деятельность старост сельских населенных пунктов», — рассказал председатель Комитета Мособлдумы по местному самоуправлению Владимир Барсуков.

Для оперативного решения проблем жителей старосты также взаимодействуют с профильными службами через рабочие чаты. Например, в Раменском округе действуют каналы связи с МЦУР, МВД и «Россетями». Через них можно направить заявку, узнать сроки ее исполнения и сообщить жителям о ходе работы.

Участники заседания подчеркнули важность дальнейшего развития института старост и расширения мер поддержки. Самым активным представителям региона вручили памятные подарки и почетные грамоты.